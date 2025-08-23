71 viktima në 24 orë në Gaza, mes tyre edhe katër fëmijë

Zyrtarët mjekësorë në Spitalin e Kuvajtit në Gaza deklaruan se katër fëmijë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit në orët e para të mëngjesit në jug të Khan Younis.
Sipas burimeve, viktimat u vranë nga zjarri izraelit ndërsa strehoheshin në tenda për palestinezët e zhvendosur.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e Gazës raportoi se të paktën 71 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në territorin palestinez në 24 orët e fundit.
