Del video/ Me kallash në mes të rrugës qëlloi drejt një mjeti pas konfliktit në kombinat, arrestohen dy të rinj në Tiranë
Transmetuar më 23-08-2025, 08:56

Tiranë, 23 gusht 2025 Policia e Tiranës ka vënë në pranga dy persona pas të shtënave me armë zjarri që ndodhën një ditë më parë në zonën e Kombinatit, ku për pak u rrezikua jeta e kalimtarëve.

Në kuadër të operacionit të koduar “Quick Response”, u arrestuan Oltjon Asllani (i njohur edhe si Vodollari), 28 vjeç, dhe Serxho Bajza, 30 vjeç, të dy banues në Kombinat. Hetimet treguan se Asllani kishte qëlluar me armë zjarri drejt automjetit me të cilin po udhëtonin shtetasit R. K., 38 vjeç, dhe Zh. K., pas një konflikti për motive të dobëta, ndërsa Bajza dyshohet se ishte drejtuesi i makinës nga ku u kryen të shtënat.

Gjatë operacionit u sekuestrua automjeti i përdorur nga autorët, ndërsa arma e zjarrit ende nuk është gjetur. Nga ngjarja nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale.

Ndërkohë, nën hetim penal u proceduan edhe shtetasit R. K., Zh. K., F. K. dhe B. M., të cilët mësohet se janë konfliktuar fizikisht me dy autorët përpara të shtënave.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

