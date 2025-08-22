Aksident në Ksamil, i riu niset drejt spitalit të Traumës (EMRI)

KSAMIL- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Ksamil. Sipas informacioneve, një automjet i ka prerë rrugën motomjetit, me drejtues 29-vjeçarin, Mario Selishta.
Ky i fundit është lënduar rëndë dhe është nisur drejt spitalit të Traumës në kryeqytet. Bëhet me dije se 29-vjeçari i plagosur me origjinë nga Dibra, ndodhej në Ksamil për pushime pasi jetonte në Itali.
Aksidenti ka ndodhur në rrugën "Butrinti" pranë një karburanti, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të përplasjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd