Aksident në Ksamil, i riu niset drejt spitalit të Traumës (EMRI)
Transmetuar më 22-08-2025, 22:46

KSAMIL- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Ksamil. Sipas informacioneve, një automjet i ka prerë rrugën motomjetit, me drejtues 29-vjeçarin, Mario Selishta.

Ky i fundit është lënduar rëndë dhe është nisur drejt spitalit të Traumës në kryeqytet. Bëhet me dije se 29-vjeçari i plagosur me origjinë nga Dibra, ndodhej në Ksamil për pushime pasi jetonte në Itali.

Aksidenti ka ndodhur në rrugën "Butrinti" pranë një karburanti, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të përplasjes.

