Mario Draghi bën deklaratën e fortë: Evropa është një spektatore, pa zë dhe pa pushtet, i është nënshtruar SHBA-së

Itali- Ish-presidenti i Bankës Qendrore Evropiane dhe ish-kryeministri italian Mario Draghi ka shprehur një qëndrim të ashpër në lidhje me ndikimin e vërtetë që një Evropë e bashkuar ushtron në nivel ndërkombëtar.
Në një fjalim në Itali ai tha se ngjarjet e vitit 2025 zbuluan një të vërtetë të hidhur, se Bashkimi Evropian nuk mund të besojë më se pesha e tij ekonomike është e mjaftueshme për të siguruar fuqinë dhe ndikimin e tij global.
“Viti 2025 do të hyjë në histori si viti kur ai iluzion u zhduk”, tha Draghi.
Në fakt, dobësimi i BE-së ishte qartë i dukshëm në negociatat e saj me Shtëpinë e Bardhë për tarifat.
“Ne u detyruam të pranonim tarifat e vendosura nga partneri ynë më i madh tregtar dhe aleati ynë i hershëm, Shtetet e Bashkuara”, theksoi ai, duke shtuar se nën presionin amerikan, Evropa u detyrua të niste rritje të mëdha të shpenzimeve të mbrojtjes.
“I njëjti aleat na u bë presion për të rritur shpenzimet ushtarake, një vendim që ndoshta duhet ta kishim marrë gjithsesi, por në mënyra dhe forma që ndoshta nuk pasqyrojnë interesat e Evropës”, argumentoi ai në mënyrë karakteristike, duke u bërë politikani i parë evropian që shprehu një pikëpamje kaq të guximshme mbi çështjen e shpenzimeve të mëdha të mbrojtjes.
Ai akuzoi BE-në se po vepronte si “spektator” në konfliktet në Iran dhe Gaza, ndërsa mbi çështjen kontraverse të negociatave të paqes për Ukrainën, ai argumentoi se Evropa luajti një “rol relativisht margjinal”, “pavarësisht faktit se kontribuoi më shumë në ndihmën ekonomike dhe kishte interesin më të madh për një paqe të drejtë”.
Lidhur me raportin kyç që ai përgatiti mbi konkurrueshmërinë e Evropës, ai kujtoi se për vite me radhë u ka bërë thirrje evropianëve të forcojnë konkurrueshmërinë e ekonomive të tyre, duke iu referuar edhe propozimeve që ai paraqiti për krijimin e një bashkimi të tregjeve të kapitalit dhe financimin e projekteve të inovacionit dhe zhvillimit.
"Këto ngjarje shkatërruan përfundimisht iluzionin se vetëm dimensioni ekonomik siguron çdo formë të fuqisë gjeopolitike.", tha ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd