‘Fëmija im më i vogël nuk e di si duken dhe çfarë shije kanë frutat’! Banorët e Gazës në zi buke

Gaza- Një organ i mbështetur nga OKB-ja ka paralajmëruar se më shumë se gjysmë milioni njerëz në të gjithë Gazën po përballen me kushte "katastrofike" të karakterizuara nga "uria, varfëria dhe vdekja". Banorët e Rripit të Gazës kanë përshkruar efektet e urisë së rëndë në trupat e tyre, pasi raportit të mbështetur nga OKB-ja që konfirmoi për herë të parë urinë në territor.
Reem Tawfiq Khader, 41 vjeç, nënë e pesë fëmijëve nga qyteti i Gazës, tha për BBC-në: "Shpallja e urisë erdhi shumë vonë, por është ende e rëndësishme. Nuk kemi ngrënë asnjë proteinë për pesë muaj. Fëmija im më i vogël është katër vjeç. Ai nuk e di se si duken ose çfarë shije kanë frutat dhe perimet."
OKB-ja thotë se Izraeli ka kufizuar ndjeshëm sasinë e ndihmës që hyn në Gaza, gjë që Izraeli e mohon.
Një tjetër grua 47-vjeçare, Rajaa Talbeh, nënë e gjashtë fëmijëve, tha se kishte humbur 25 kg në peshë. Ajo iku nga shtëpia e saj në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës një muaj më parë dhe tani jeton në një tendë të improvizuar pranë plazhit.
Ajo vuan nga intoleranca ndaj glutenit dhe tha se nuk mund të gjente më ushqim për të ngrënë.
"Para luftës, një organizatë bamirëse më ndihmonte të merrja produkte pa gluten, të cilat nuk mund t’i përballoja kurrë vetë. Që kur filloi lufta, nuk mund ta gjej atë që më nevojitet në treg, dhe edhe kur e gjej, nuk kam mundësi ta përballoj. A nuk mjafton të përballosh bombardimet e përditshme, zhvendosjen dhe të jetosh në një tendë që nuk na mbron as nga vapa e verës dhe as nga i ftohti i dimrit dhe tani edhe nga uria?"
Rida Hijeh, 29 vjeç, tha se pesha e vajzës së saj pesëvjeçare, Lamia, kishte rënë nga 19 kg në 10.5 kg.
Ajo tha se Lamia ishte e shëndetshme para se të fillonte lufta dhe nuk kishte pasur sëmundje të mëparshme.
"E gjithë kjo ndodhi vetëm për shkak të urisë. Thjesht nuk ka asgjë për të ngrënë fëmija. Nuk ka perime, as fruta. Tani, Lamia vuan nga ënjtje në këmbë, rënie të flokëve dhe probleme nervore. Ajo nuk mund të ecë. Shkova në shumë klinika, mjekë dhe spitale. Të gjithë më thanë se vajza ime vuan nga kequshqyerja. Por asnjëri prej tyre nuk më dha asgjë, as trajtim, as mbështetje", tha ajo.
Izraeli gjithashtu mohon se ka uri në territor, në kundërshtim të drejtpërdrejtë me atë që thonë më shumë se 100 grupe humanitare, dëshmitarë në terren dhe organe të shumta të OKB-së.
Të premten, Klasifikimi i Integruar i Fazës së Sigurisë Ushqimore (IPC) i mbështetur nga OKB-ja tha se kishte një zi buke "tërësisht të shkaktuar nga njeriu" në Qytetin e Gazës dhe zonat përreth tij.
Ai paralajmëroi se më shumë se gjysmë milioni njerëz në të gjithë Rripin e Gazës po përballeshin me kushte "katastrofike" të karakterizuara nga "uria, varfëria dhe vdekja".
Më shumë se 62,000 njerëz janë vrarë në Gaza që kur Izraeli filloi fushatën e tij ushtarake, në përgjigje të sulmit të udhëhequr nga Hamasi në Izraelin jugor më 7 tetor 2023, në të cilin u vranë rreth 1,200 njerëz dhe 251 të tjerë u morën peng.
Që nga fillimi i luftës, të paktën 271 persona, përfshirë 112 fëmijë, kanë vdekur nga "uria dhe kequshqyerja", sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, e cila drejtohet nga Hamasi.
