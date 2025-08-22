Shokuese në Tiranë! Të rinjtë i presin veshin një 21-vjeçari (EMRAT)

Tiranë- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë, ku një 21-vjeçar u plagos rëndë nga tre shtetas, pas një konflikti që kishte nisur në rrjetet sociale.
Sipas raportimeve, autorët i kanë shkuar 21-vjeçarit në shtëpi, e kanë goditur me shishe në kokë dhe gjatë sulmit i është prerë plotësisht njëri vesh.
Policia ka bërë të ditur se janë arrestuar tre shtetasit e përfshirë në ngjarje, Florjan Faslia, Mentor Daja dhe Samuel Tahiraj. Viktima ndodhet aktualisht në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Materialet i janë referuar Prokurorisë për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje” e kryer në bashkëpunim.
