Shqiptari vr’au bashkëshorten në sy të 4 fëmijëve, vajza: ‘Babi ishte xheloz!’

Është zbardhur dëshmia e një prej katër fëmijëve të çiftit shqiptar në Greqi, ku 40-vjeçari masakroi me thikë të shoqen ne hyrje të pallatit, pas një sherri në banesë.
Protothema.gr ka publikuar momentin kur një nga vajzat e viktimës mbërrin në vendngjarje dhe sheh pellgun e gjakut në hyrje të pallatit ku jeton familja shqiptare.
Në një prononcim për mediat, ajo ka deklaruar se prindërit e saj kishin grindje të shpeshta.
Mësohet se këtë mëngjes, ndërsa e gjithë familja ishte në shtëpi, shpërtheu një tjetër grindje dhe më pas 40-vjeçari shqiptar rrëmbeu një thikë dhe e goditi gruan në qafë dhe shpinë.
“Nuk e di pse u grindën”, tha vajza e tyre 16-vjeçare, e cila zbuloi se 40-vjeçari ishte xheloz për nënën e saj dhe për një kohë ajo e kishte larguar nga shtëpia.
Dinamika
Pas sherrit në banesë me bashkëshortin, 36-vjeçarja vrapoi për t’u arratisur duke u larguar nga apartamenti në katin e parë në rrugën Konstanta, ku jeton familja, por ai e ndoqi poshtë shkallëve dhe në hyrje të pallatit e goditi përsëri.
Pastaj ai e shtyu gruan në derën prej xhami dhe duke e parë të mbuluar me gjak në dysheme, ai iku me vrap në Rrugën Gladstonos, ndërsa policia ka nisur një kërkim për ta gjetur dhe arrestuar.
Gruaja 36-vjeçare pësoi lëndime fatale në qafë dhe shpinë.
Sipas informacioneve nga protothema.gr, autori i krimit ishte përdorues droge dhe kishte tentuar vetëvrasje në qershor.
Katër fëmijët e çiftit, të moshës 5 deri në 18 vjeç, dëshmuan tragjedinë, pasi ishin panë të gjithë skenën horror mes prindërve të tyre.
Dëshmitarë nga vendi i ngjarjes thanë për mediat vendase se e kishin dëgjuar sherrin dhe se autori e goditi 36-vjeçaren në qafë.
“Nuk e njihja çiftin. Unë thjesht kam magazinën këtu pranë. Dëgjuam policinë, ambulancën. Erdha këtu dhe pash ambulancën e policinë, e kishin mbyllur zonën. Dëgjova, por nuk e pash, se ishte një çift që u zunë në hyrje të pallatit. Ai ka shtyrë gruan dhe kështu u thyen xhamat e derës së pallatit. Thanë se kishte një thikë dhe e preu në fyt. Më pas ata e kërkuan burrin, por ai u zhduk. Ambulanca u përpoq ta risjellë në jetë. Thonë se ishin duke u zënë, nuk di gjë më tepër… Kështu u thyen xhamat e derës, ndoshta se ishte gruaja duke hyrë brenda, ndoshta se ai e shtyu. Por nuk dihet”, tha një dëshmitare.
