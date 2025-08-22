Një mesazh nga Air Albania

“Air Albania”, nga fluturimet e para te konsolidimi si kompani kombëtare. Për herë të parë, një tabllo mbi rrugëtimin e “Air Albania”-s, nga ditët e para të fluturimeve deri te përpjekja për t’u konsoliduar si simbol i pranisë ajrore shqiptare dhe si aktor ekonomik e arsimor me ndikim të gjerë
Tiranë – Përtej sfidave të përditshme të udhëtimit ajror, “Air Albania” po konsolidohet dhe po krijon profilin e saj si kompania kombëtare e shqiptarëve. Prezantimi i saj i parë ndodhi në mars të vitit 2017, ndërsa themelimi zyrtar u bë më 16 maj 2018, duke i dhënë Shqipërisë një linjë ajrore të vetën, ashtu siç kanë shumica e vendeve të Europës. Pandemia, testi më i madh Vetëm dy vite pas nisjes së operimeve, kompania u përball me një prej krizave më të mëdha globale, pandeminë e COVID-19. Në një kohë kur shumë linja ajrore ndaluan fluturimet, “Air Albania” vijoi të kryente fluturime riatdhesimi për qytetarët shqiptarë dhe transportin e ngarkesave mjekësore. Një moment i rëndësishëm ishte ai kur kompania solli në Tiranë avionin me dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit, duke u shndërruar në një hallkë jetike të komunikimit të Shqipërisë me botën. Simbolika e avionëve shqiptarë
Deri në vitin 2021, tre avionët e kompanisë – të pagëzuar si “Migjeni”, “Lasgushi” dhe “Naimi” – vijonin fluturimet e tyre, duke u kthyer në ambasadorë të pranisë shqiptare në qiell. Për shumë linja, kompania ka ruajtur politika që e diferencojnë nga konkurrentët: çmimi i biletës shpesh përfshin një bagazh të regjistruar, ofrimin e vakteve të ngrohta dhe një kujdes të shtuar ndaj pasagjerëve.
Ky kujdes nuk mbetet vetëm slogan. “Air Albania” ofron asistencë për pasagjerët e moshuar ose me probleme shëndetësore, oksigjen në rastet e kërkesave mjekësore, mbështetje për ata që udhëtojnë në situata familjare të dhimbshme, si dhe trajtim të menjëhershëm për ngarkesat mjekësore urgjente. Janë pikërisht këto zgjedhje konkrete që shfaqin filozofinë e kompanisë. Investim tek të rinjtë shqiptarë
Një tjetër element i rëndësishëm i “Air Albania”-s është kontributi në formimin e brezave të rinj. Deri më sot, më shumë se 300 të rinj shqiptarë janë trajnuar në fushën e aviacionit falë kompanisë. Një pjesë e tyre tashmë janë pjesë e linjave më të mira europiane dhe globale, duke e shndërruar kompaninë në një trampolinë profesionale.
Si kompani me kapital shqiptar, “Air Albania” kontribuon drejtpërdrejt në ekonominë e vendit, qoftë përmes qindra mijëra transaksioneve bankare, qoftë përmes fuqizimit të zinxhirit ekonomik vendas.
Krahasimi në rajon Në Ballkan, vetëm Serbia ka një kompani tjetër ajrore të suksesshme me kapital 100% shtetëror. Vetëm në vitin 2024, ajo realizoi një xhiro prej rreth 700 milionë eurosh dhe mbajti mbi 52% të tregut. Ky shembull tregon se një linjë ajrore vendase mund të shërbejë jo vetëm si operator transporti, por edhe si urë zhvillimi për ngritjen e Akademive të Edukimit dhe Trajnimit, ku të formohen pilotë, ekuipazhe dhe teknikë të lartë, duke gjeneruar një ekonomi të qëndrueshme dhe të orientuar drejt së ardhmes. Sfidat e aviacionit dhe mesazhi i “Air Albania” Aviacioni është një industri e mbushur me sfida: avionët përballen me defekte teknike, furnizimet shpesh vonohen, moti ndikon duke mbyllur aeroportet, ekuipazhet arrijnë kufirin e orareve të punës, ndërsa konkurrenca e ashpër ul çmimet nga ora në orë. “Air Albania” nuk ka qenë e imunizuar ndaj problemeve dhe kritikave, por gjithsesi ka vijuar të qëndrojë e pranishme në një treg tepër konkurrues.
Mesazhi i saj është i qartë: nëse një biletë përfshin bagazh të regjistruar, një vakt të ngrohtë dhe politika humane për pasagjerët që kanë nevojë për ndihmë shtesë, atëherë diferenca prej disa eurosh nuk është një ndëshkim. Përkundrazi, është një zgjedhje për llojin e ekosistemit të udhëtimit që duam të mbështesim dhe të ruajmë. /noa.al
