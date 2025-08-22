Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dhunuan rëndë një 21-vjeçar në Tiranë – Në pranga 3 autorë të dyshuar
Transmetuar më 22-08-2025, 12:44

Policia e Tiranës ka vënë në pranga tre shtetas të rinj, pas një ngjarjeje të rëndë të ndodhur në rrugën “Mihal Popi”, ku u dhunua me sende të forta një 21-vjeçar.

Pas marrjes së njoftimit, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 2 organizuan veprimet operacionale dhe brenda një kohe të shkurtër identifikuan dhe arrestuan autorët e dyshuar:

F. F., 18 vjeç

M. D., 21 vjeç

S. T., 19 vjeç (të tre banues në Tiranë)

Të dyshuarit, gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me mjete të forta shtetasin M. B., 21 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. I plagosuri ndodhet aktualisht në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Ngjarja po hetohet për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje” e kryer në bashkëpunim, ndërkohë që materialet janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...