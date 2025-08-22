Dhunuan rëndë një 21-vjeçar në Tiranë – Në pranga 3 autorë të dyshuar

Policia e Tiranës ka vënë në pranga tre shtetas të rinj, pas një ngjarjeje të rëndë të ndodhur në rrugën “Mihal Popi”, ku u dhunua me sende të forta një 21-vjeçar.
Pas marrjes së njoftimit, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit Nr. 2 organizuan veprimet operacionale dhe brenda një kohe të shkurtër identifikuan dhe arrestuan autorët e dyshuar:
F. F., 18 vjeç
M. D., 21 vjeç
S. T., 19 vjeç (të tre banues në Tiranë)
Të dyshuarit, gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë goditur me mjete të forta shtetasin M. B., 21 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. I plagosuri ndodhet aktualisht në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Ngjarja po hetohet për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje” e kryer në bashkëpunim, ndërkohë që materialet janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
