Arrestohet punonjësi i Gardës, kanosi me armën e shërbimit të afërmin e tij

Një punonjës i Gardës së Republikës së Shqipërisë, është vënë në pranga pasi ka kërcënuar të afërmin e tij me armën e shërbimit.
Sipas njoftimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, në pranga ka rënë Inspektori Enis Keta.
Ky i fundit, u përfshi në një konflikt me të afërmin e tij pranë banesës së tij, për motive të dobëta. Për shkak të këtij konflikti, ai nxorri armën e shërbimit, teksa nga njoftimi lihet të nënkuptohet se nuk ka pasur të shtëna.
Punonjësi i Gardës do të hetohet për kryerjen e veprave penale “Kanosja” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”.
“Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Tiranë), ka arrestuar në flagrancë punonjësin e Gardës së Republikës së Shqipërisë, Inspektor E. K., i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Kanosja” dhe “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”.
Arrestimi i tij u krye, pasi gjatë një konflikti të çastit të ndodhur pranë banesës së tij, për motive të dobëta, ka kanosur me armën e shërbimit, shtetasin I.K, me të cilin ka edhe lidhje gjaku të afërta.
Materialet proceduriale u referuan në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë“, njofton AMP-ja.
