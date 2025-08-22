Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në Pejë, makina përplaset me shtyllën, ndërron jetë në spital shoferi
Transmetuar më 22-08-2025, 08:57

PEJË- Një aksident i rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në rrugën “Konferenca e Bujanit” në Pejë. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën një person. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova tha se viktima është se shoferi i makinës. Mjeti mësohet se ka goditur shtyllën e ndriçimit.

Si pasojë e plagëve shoferi ka ndërruar jetë në spital. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 05:20. Nuk dihen shkaqet e aksidentit ndërsa policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

“Sot rreth orës 05:20, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në rrugën ‘Konferenca e Bujanit’ në Pejë, në këtë aksident ishte e përfshirë një veturë e cila ka goditur shtyllën e ndriçimit rrugorë, si pasojë e këtij vetaksidenti ngasesi i veturës ka pësuar lëndime trupore, i njëjti është dërguar me autoambulancë në spitalin rajonal në Pejë, dhe nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës”, tha Rugova.

