Conference League, surpriza dhe emocione në raundin e parë të “play-off”-eve

Zvicër, 22 gusht 2025 – Raundi i parë i “play-off”-eve të Conference League solli një mbrëmje të mbushur me gola, përmbysje dhe rezultate surprizë.
Mainz u mposht në transfertë nga Rosenborg me rezultatin 2-1, pavarësisht avantazhit fillestar të Amirit. Norvegjezët përmbysën takimin me një penallti të Islamovic dhe golin vendimtar të Saeter në minutën e fundit.
Cluj pësoi humbjen më të thellë të raundit, duke u shkatërruar 7-2 nga Hacken, ndërsa Rapid Vienna u dorëzua ndaj Gyor në Hungari. AZ Alkmaar fitoi në Bullgari ndaj Levski Sofia 2-0, ndërsa Rayo Vallecano mori një fitore të ngushtë me golin e Garcias kundër Neman.
Në ndeshjet e tjera, Universitatea Craiova triumfoi në Stamboll kundër Basaksehir 2-1, Wolfsberger dhe Hamrun siguruan fitore të rëndësishme në shtëpi, ndërsa Celje u imponua ndaj Ostravës.
Barazim u regjistrua mes Anderlecht dhe AEK Athens (1-1), ashtu si edhe mes Shakhtar dhe Servette (1-1). Besiktas nuk arriti të ruante fitoren ndaj Lausanne, pasi Okoh iu përgjigj golit të Rashicës në minutat e fundit, duke mbyllur ndeshjen 1-1.
Në Skoci, Legia Varshava fitoi 2-1 ndaj Hibernian, ndërsa Crystal Palace falë Jean-Philippe Mateta siguroi një fitore të rëndësishme kundër Fredrikstad. Sulmuesi francez, i thirrur në vend të Lukakut të dëmtuar, u bë heroi i londinezëve me golin e tij.
Gjithashtu, Sparta Praga mposhti Riga FC 2-0, Shelbourne fitoi 3-1 ndaj Linfield, Rakow triumfoi në Poloni ndaj Arda, ndërsa Shamrock Rovers surprizoi Santa Claran.
