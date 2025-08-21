Fëmija bie nga lartësia në Lungomare, dërgohet me urgjencë në spital

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 21-08-2025, 21:44
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Lungomare, Vlorë, ku një fëmijë ka mbetur i plagosur.
Raportohet se i mituri ka rënë nga lartësia dhe është dërguar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore. Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e tij, teksa priten detaje të mëtejshme nga ngjarja.
Policia ndodhet në vendngjarja dhe ka nisur hetimet për të zbardhur të plotë.
