Fëmija bie nga lartësia në Lungomare, dërgohet me urgjencë në spital
Transmetuar më 21-08-2025, 21:44

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Lungomare, Vlorë, ku një fëmijë ka mbetur i plagosur.

Raportohet se i mituri ka rënë nga lartësia dhe është dërguar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore. Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e tij, teksa priten detaje të mëtejshme nga ngjarja.

Policia ndodhet në vendngjarja dhe ka nisur hetimet për të zbardhur të plotë.

