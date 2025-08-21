Sherr me grushta dhe shkelma në një anije turistike. Përplasja mes të rinjve lindi për ushqimin (VIDEO)

SHBA- Një përleshje e dhunshme shpërtheu në një anije turistike Carnival pasi pasagjerët u përplasën fizikisht me njëri-tjetetrin teksa prisnin në radhë për ushqim. Në video shihet një grup pasagjerësh të rinj që dhunohem me grushte dhe përplasin njëri-tjetrin në tokë, ndërsa pasagjerë të tjerë mblidhen përreth për të parë kaosin.
Rojet u përpoqën të ndërhynin dhe njëri prej tyre u largua nga përleshja dhe nxori radio-telefonin e tij. Pasagjerët shkëmbyen grushte dhe këpucë, ndërsa telefonat celularë u hodhën në dysheme. Shumë kalimtarë kishin telefonat e tyre për të regjistruar përleshjen, me njërin që bërtiste: "Ku është sigurimi?"
Mike Terra, i cili filmoi incidentin dhe postoi videon në mediat sociale dy ditë më parë, e ktheu kamerën ndërsa filmonte dhe tha: "Është çmenduri që po zihen për copëza pule."
Sherri shpërtheu në anijen Sunshine të hënën ditën e fundit të udhëtimit të saj ndërsa anija po kthehej në Miami, sipas një pasagjeri që filmoi incidentet. Terra i tha New York Post : “Nuk ishim aq afër sa të dinim pse filloi (sherrja), thjesht e dinim se po prisnin në radhë për ushqim.”
Anija u nis nga Miami të enjten e kaluar dhe bëri dy ndalesa në Bahamas përpara se të kthehej në Florida të hënën. Carnival nuk iu përgjigj kërkesës së gazetës për koment.
