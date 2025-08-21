Kishte lënë dritaren hapur, i riu futet dhe shuan epshet me plakën greke

Vapa kishte detyruar një grua 66 vjeçare në Pirgos të Greqisë që të linte dritaren hapur, por kjo rezultoi dramatike për të sepse një djalë 22 vjeç u fut brenda dhe e përdhunon.
Policia greke tha sot se arrestoi 22 vjeçare nën akuzën për përdhunimin e një gruaje 66-vjeçare në një fshat në Ilia, rajoni Pirgos.
Sipas gjetjeve të hetimit të policisë, 22-vjeçari dyshohet se ka hyrë në shtëpinë e 66-vjeçares në orët e para të mëngjesit, duke u futur në një dritare të pasiguruar, ndërsa ajo po flinte.
Sipas asaj që raportoi gruaja 66-vjeçare, sipas ERT, autori e detyroi atë ti nënshtrohej aktit të përdhunimit nën kërcënimin e thikës.
Më pas ai u largua, duke rrëmbyer laptopin që ajo kishte në banesë.
Disa orë më vonë, gruaja fatkeqe e ka denoncuar ngjarjen tek autoritetet policore, gjë që u pasua nga mobilizimi i menjëhershëm i tyre dhe arrestimi i 22-vjeçarit, i cili pritet të sillet sot në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Ilias në Pyrgos. /noa.al
