Ministria e Financave e Kinës do të lëshojë 12.5 miliardë juanë bono thesari në Hong Kong

Ministria e Financave e Kinës tha të mërkurën se do të lëshojë 12.5 miliardë juanë (rreth 1.75 miliardë dollarë amerikanë) bono thesari në Rajonin e Posaçëm Administrativ të Hong Kongut më 27 gusht.
Marrëveshjet specifike të lëshimit do të njoftohen në faqen e internetit të Njësisë Qendrore të Tregjeve Monetare të Autoritetit Monetar të Hong Kongut, tha ministria.
Ky do të jetë grupi i katërt i obligacioneve të tilla të lëshuara këtë vit, shkruan “Xinhua”. Dy grupet e para, me një total prej 25 miliardë juanësh, u lëshuan përkatësisht në shkurt dhe prill. Grupi i tretë prej 12.5 miliardë juanësh u lëshua nëpërmjet tenderit në qershor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd