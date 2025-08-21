Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ministria e Financave e Kinës do të lëshojë 12.5 miliardë juanë bono thesari në Hong Kong
Transmetuar më 21-08-2025, 16:57

Ministria e Financave e Kinës tha të mërkurën se do të lëshojë 12.5 miliardë juanë (rreth 1.75 miliardë dollarë amerikanë) bono thesari në Rajonin e Posaçëm Administrativ të Hong Kongut më 27 gusht.

Marrëveshjet specifike të lëshimit do të njoftohen në faqen e internetit të Njësisë Qendrore të Tregjeve Monetare të Autoritetit Monetar të Hong Kongut, tha ministria.

Ky do të jetë grupi i katërt i obligacioneve të tilla të lëshuara këtë vit, shkruan “Xinhua”. Dy grupet e para, me një total prej 25 miliardë juanësh, u lëshuan përkatësisht në shkurt dhe prill. Grupi i tretë prej 12.5 miliardë juanësh u lëshua nëpërmjet tenderit në qershor.

