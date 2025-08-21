Ku mund të zhvillohet takimi i nivelit të lartë midis Putinit dhe Zelenskyt mbi luftën në Ukrainë?

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, dhe homologu i tij rus, Vladimir Putin, mund të takohen ballë për ballë për herë të parë pas 6 vitesh, me shpresën për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. Megjithatë, mbetet e paqartë se ku saktësisht mund të zhvillohet ky takim mes dy liderëve.
Procesi i përgatitjes
Shtëpia e Bardhë është duke shqyrtuar opsionet për vendndodhjen e mundshme të samitit, një ide e mbështetur edhe nga presidenti amerikan Donald Trump. Një pengesë madhore është fakti që ndaj Putinit ekziston një urdhër arresti nga Gjykata Ndërkombëtare Penale, çka kufizon mundësitë vetëm në vende që nuk e kanë ratifikuar Statutin e Romës.
Trump, në një intervistë për Fox News, deklaroi: “Janë në proces organizimi. Mendoj se do të ishte më mirë të takoheshin pa mua. Por, nëse do të jetë e nevojshme, do të shkoj.”
Nga ana tjetër, Rusia nuk ka konfirmuar ende asgjë zyrtarisht. Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha se një takim i tillë do të duhej të bëhej “hap pas hapi, duke filluar nga niveli i ekspertëve e më pas duke kaluar në të gjitha fazat e nevojshme.”
Vendndodhjet e mundshme të samitit
Budapest, Hungari
Një nga opsionet që po shqyrtohet është kryeqyteti hungarez. Në vitin 1994 aty u zhvilluan bisedime të rëndësishme ku Ukraina mori garanci për integritetin territorial nga SHBA, Rusia dhe Britania e Madhe – garanci që nuk u respektuan kur Putini nisi agresionin 20 vjet më vonë. Kryeministri hungarez Viktor Orbán, aleati më i afërt i Putinit në Europë, ka shprehur shpesh mbështetje për negociatat. Ai ka deklaruar: “Është konfirmuar se strategjia e izolimit ka dështuar. Nuk ka zgjidhje në front, vetëm diplomacia mund të sjellë paqe.”
Megjithatë, liderë të tjerë europianë, si kryeministri polak Donald Tusk, e kanë kundërshtuar Budapestin si vend neutral për këtë takim. As Zelensky nuk e do Budapestin për këtë takim.
Gjenevë, Zvicër
Zvicra, e njohur për neutralitetin e saj, ka shprehur gatishmërinë të presë Putinin për çdo bisedim paqeje, edhe pse është palë nënshkruese e Gjykatës Penale Ndërkombëtare.
Ministri i Jashtëm zviceran, Ignazio Cassis, deklaroi se Gjeneva si seli evropiane e OKB-së është e përgatitur të luajë rolin diplomatik. Edhe presidenti francez Emmanuel Macron ka përmendur Gjenevën si opsion të besueshëm.
Stamboll, Turqi
Një tjetër opsion i diskutuara është Stambolli, pasi aty më parë janë zhvilluar bisedime mes delegacioneve ruse dhe ukrainase. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Putinin, ku u diskutua edhe situata në Ukrainë. Turqia, si një vend i vendosur mes Lindjes dhe Perëndimit, shihet shpesh si ndërmjetës i mundshëm.
Moskë, Rusi
Putini vetë ka sugjeruar Moskën si vend të takimit. Por ideja u hodh poshtë menjëherë si nga Zelensky, ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara, pasi konsiderohet jorealiste dhe jo neutrale.
Minsk, Bjellorusi
Zëdhënësi i presidentit bjellorus Alexander Lukashenko ka deklaruar se Minsku është gati të ndërmjetësojë. Por marrëdhëniet e ngushta të Bjellorusisë me Putinin dhe përfshirja e saj indirekte në luftë e bëjnë këtë opsion të diskutueshëm dhe të kontestuar nga pala ukrainase.
Kur u takuan për herë të fundit Putin dhe Zelensky?
Dy liderët nuk janë takuar që prej vitit 2019, në Paris, gjatë samitit të ashtuquajtur të Normandisë, të organizuar nga Franca dhe Gjermania. Aty u diskutua për përfundimin e luftimeve në Donbas. Ky ishte takimi i parë i Zelenskyt si president, vetëm pak muaj pasi mori detyrën. /noa.al
