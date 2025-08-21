Greqi/ Shqiptari godet me dorezën e armës në kokë ish-partneren, arrestohet

GREQI- Një 33-vjeçar shqiptar është vënë në pranga nga autoritetet greke pasi ai sulmoi dhe dhunoi ish-partneren e tij po me origjinë shqiptare. Ky episod dhune është regjistruar në ishullin e Chios në Greqi. Fatkeqësisht shqiptarja ka marrë dëmtime të rënda në kokë dhe ndodhet në spital.
33-vjeçari është lënë në paraburgim dhe akuzohet për përpjekje për përdhunim dhe tentativë vrasjeje. Shqiptari mësohet se ka goditur ish-partneren me dorezën e një arme dhe pasojët në kokë kanë qënë të mëdha.
Kalimtarët e gjetën shqiptaren të larë në gjak dhe e dëshmpëruar u kërkoi ndihmë. Menjëherë u dërgua në spital ku po merr ndihmë mjekësore në spital. Ajo ka lëndim të rëndë, frakturë të hundës dhe frakturë të orbitës së syrit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd