Zhdukja e ish-zv.drejtorit të AKSHI-t, policia: U paraqit në komisariat, ishte larguar me dëshirën e tij!

Tiranë- Ish-zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i AKSHI-t, Daniel Shima është kthyer pranë familjes një ditë pasi u denoncua në polici si person i zhdukur. Familjarët e tij humbën kontaktet me të mesditën e së mërkurës. Në komunikimin e fundit ai u kishte bërë me dije familjarëve se po e ndalonte policia.
Pas kontaktin e fundit me familjen i ka pasur mesditën e kësaj të mërkure ku u ka treguar se po e ndalonte policia. Shima, pas kthimit në familje, është shprehur se ka qenë në jug të vendit pas një konflikti që kishte pasur me të dashurën e tij.
TIRANË- Njoftimi:
Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme, për kallëzimin e shtetases M. Sh, për humbjen e kontakteve me djalin e tij, shtetasin D. Sh., 34 vjeç, bëjmë me dije se rreth ores 02:00, ky shtetas është paraqitur në Komisariatin e Policise Nr. 1 dhe ka deklaruar se ishte larguar me dëshirën e tij. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
