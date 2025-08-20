Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Policia reagon për zhdukjen e ish-zv.drejtorit të AKSHI, Daniel Shima
Transmetuar më 20-08-2025, 20:00

Policia e Tiranës ka reaguar lidhur me denoncimin nga familjarët e Daniel Shimës, për zhdukjen e tij pa gjurmë ditën e sotme në Tiranë.

Kallëzimi në Komisariatin Nr.1 të Tiranës është bërë nga nëna e 34-vjeçarit Daniel Shima, pasi ky i fundit u kishte dërguar një mesazh se "po e arrestonin". Por pas verifikimeve ka rezultuar se ndaj tij nuk kishte asnjë urdhër ndalimi.

"Më datë 20.08.2025, rreth orës 17:00, në Komisariatin e Policisë Nr. 1 është paraqitur shtetasja M. Sh., e cila ka kallëzuar se ditën e sotme ka humbur kontaktet me djalin e saj, shtetasin D. Sh., 34 vjeç.

Shërbimet e Policisë po punojnë për sqarimin e rrethanave të rastit dhe për gjetjen e tij", njofton Policia e Tiranës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...