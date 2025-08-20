Neymar në listën paraprake të kombëtares së Brazilit, të përzgjedhur nga Carlo Ancelotti

BRAZIL – Ndërsa po luan një sërë ndeshjesh me Santosin këtë verë, Neymar është ndër lojtarët e thirrur paraprakisht nga Carlo Ancelotti, trajneri i ri i kombëtares së Brazilit, i cili do të shpallë listën e tij përfundimtare të hënën për t’u përballur me Kilin dhe më pas me Bolivinë, më 5 dhe 10 shtator, ndeshje këto kualifikuese për Kupën e Botës 2026.
Një rikthim te Seleçao për ish-parizienin është edhe më pak i mundur duke qenë se, sipas disa mediave braziliane, Vinicius Jr. mund të mos jetë i përzgjedhur për këtë takim ndërkombëtar. Për shkak të një sërë paralajmërimesh, lojtari i Madridit është i pezulluar për ndeshjen kundër Kilit, dhe Ancelotti thuhet se nuk e përfshiu emrin e tij në listën e të ftuarve para ndeshjes.
Marquinhos dhe Alexsandro u thirrën paraprakisht…
Trajneri i ri mund të ndryshojë mendje dhe ta marrë ish-sulmuesin e tij te Reali, por kjo nuk duket të jetë trendi në ditët e fundit. Nëse mungesa e Vinicius konfirmohet, kjo do t’i hapte derën një rikthimi Neymar (33 vjeç, 128 ndeshje, 79 gola), paraqitja e fundit e të cilit për Brazilin daton më 18 tetor 2023, në një humbje 0-2 kundër Uruguait në Montevideo.
Mbrojtësi parizien Marquinhos dhe bashkëkombësi i tij nga Lille, Alexsandro, janë gjithashtu midis të ftuarve paraprakisht.
