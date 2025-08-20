Qëllohet me dy plumba për parkimin një person në Durrës. Emrat

DURRËS- Qëllohet me dy plumba për parkimin Liridon Hasa Durrës. Autori i dyshuar është Altin Lekegegaji cili u larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet “Toyota Yaris”. Gjithashtu dyshohet se fillimisht ka ndodhur një konflikt dhe më pas janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri.
Siç raportohet autori Altin Lekegegaj dhe i plagosuri janë konfliktuar për një vend parkimi. Ndërkohë janë vendosur edhe disa postblloqe nga policia në disa zona dhe në autostradën Durrës – Tiranë.
Njoftimi i Policisë:
Hamallaj, Durrës
U konfliktuan për motive të dobëta, plagosi me armë zjarri 28-vjeçarin, Policia identifikon dhe shpall në kërkim 44-vjeçarin
Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të tij.
Rreth orës 16:40, në Hamallaj, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi A. L., 44 vjeç, ka plagosur me armë zjarri pistoletë shtetasin L. R., 28 vjeç, i cili ndodhet në spital, në gjendje kritike për jetën.
Shërbimet e Policisë, sapo kanë marrë njoftimin, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe, falë veprimeve të shpejta, kanë identifikuar autorin dhe janë vënë në ndjekje të tij.
Shërbimet e Policisë vijojnë kontrollet në zonë dhe në ambiente të ndryshme, ku dyshohet se mund të jetë fshehur 44-vjeçari.
Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
