Romanca i kthehet në ferr! 19-vjeçari udhëtoi që të takonte të dashurën e tij, ajo e rrëmben dhe e shet për skllav

Një 19-vjeçar nga Kina ka rënë viktimë e një tradhtie të pabesueshme, pasi e dashura e tij 17-vjeçare e shiti si skllav në Myanmar.
Sipas motrës së tij, i riu mendonte se kishte gjetur dashurinë e jetës në vajzën që njohu në një klub nate në vitin 2024.
Ajo shfaqej në rrjete sociale me rroba dhe çanta luksoze nga stilistë të njohur – të cilat më vonë rezultuan të ishin false – duke pretenduar se ishte pasardhëse e një familjeje të pasur nga Myanmar dhe se prindërit e saj ishin menaxherë investimesh.
Me këtë imazh mashtrues, 17-vjeçarja bindi të dashurin të nisej me të për një udhëtim jashtë vendit në Tajlandë dhe Myanmar, duke i premtuar se do ta ndihmonte të gjente punë.
Në shkurt, 19-vjeçari udhëtoi fshehurazi drejt Bangkokut, por në vend që të gjente një mundësi të re, ra në kurthin e saj. Në Tajlandë, e mitura e tërhoqi drejt kufirit me Myanmar dhe e braktisi, ku mendohet se përfitoi para. Pak më vonë, një person i armatosur i mori pasaportën dhe telefonin dhe e çoi në një ndërtesë ku nisi kalvari i tij.
Atje, iu qeth koka dhe u detyrua të punonte nga 16 deri në 20 orë në ditë. Kur nuk arrinte objektivat, e rrihnin me shufra metalike, e mbyllnin në dhoma të errëta dhe shpesh e linin pa ushqim. Abuzimi ishte aq i rëndë, sa pas disa muajsh 19-vjeçari humbi dëgjimin.
Rrëmbyesit kërkuan 40,000 euro për ta liruar dhe vetëm pasi familja pagoi këtë shumë, ai u kthye në shtëpi në qershor, pas katër muajsh robërie.
Ndërkohë, 17-vjeçarja u arrestua gjatë kthimit në Kinë pas një qëndrimi 10-ditor në Tajlandë. Ajo tashmë përballet me akuza për mashtrim.
Familja e viktimës thotë se i riu vazhdon të vuajë nga ankthi dhe makthet, ndërsa shpreson që autorja e tradhtisë të marrë dënimin maksimal.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd