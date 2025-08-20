Po filmonin veten duke ngrënë, çiftit amerikan u vjen makina në tavolinë (VIDEO)

SHBA- Dy influencera kanë shpëtuar mrekullisht nga një aksident teksa ata po hanin në një restorant në Teksas. Dyshja ndodheshin në një restorant dhe po xhironin një video teksa shijonin ushqimin e tyre. Fatmirësisht nuk ishte kafshata e tyre e fundit pasi menjëherë sapo nisin të hanë një makinë fluturon brenda në lokal duke thyer xhamin dhe përplasur tavolinën e tyre.
Nina Santiago postoi pamjet e këtij incidenti të cilat u bënë virale në rrjet. Patrick Blackwood së bashku më Santiago shpëtuan pa dëmë serioze ndërsa nga pamjet duken teksa largohen nga karriget e tyre të mbuluar me copa xhami.
Restoranti ripostoi videon në Instagram Stories, duke shkruar: “Ishte një fundjavë e çmendur në Cuvée’s. Thjesht falënderojmë Zotin që të gjithë jemi të sigurt!”.
