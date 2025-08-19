Real Madrid e nisi La Ligan me fitore, falë një penalltie nga Kylian Mbappé. Video

SPANJE – Një rinisje e ngadaltë, por fitimtare për Real Madridin. Duke u përballur me Osasunën të martën për ndeshjen e tyre të parë në La Liga, lojtarët e Xabi Alonsos fituan me një diferencë të ngushtë (1-0), falë një penalltie të fituar dhe të shndërruar në gol nga Kylian Mbappé (51’).
Një fitore logjike, e arritur kundër një skuadre Navarre që ishte jashtëzakonisht e përqendruar përpara zonës së saj të penalltisë (më pak se 30% posedim i topit) dhe që tentoi vetëm dy gjuajtje gjatë gjithë ndeshjes.
Real Madridi, me tre mbrojtës të rinj Dean Huijsen (ish-Bournemouth), Trent Alexander-Arnold (ish-Liverpool) dhe Alvaro Carreras (Benfica) në fillim të ndeshjes, fillimisht u bllokua në një ritëm të gabuar.
Përveç dy rasteve të turpshme për Mbappé (25’ dhe 36’), Merengues u mbështetën në dy gjuajtje nga distanca nga qendërmbrojtësit e tyre për të shqetësuar Sergio Herreran, portierin e Osasunas, i cili ishte vigjilent përpara Huijsen (18’) dhe Eder Militao (26’).
Merengues në fund përfituan nga një nga gabimet e pakta të mbrojtjes kundërshtare për të thyer barazimin. Ata nuk arritën ta vendosnin veten përtej kufijve, pavarësisht një shansi për Aurélien Tchouaméni nga një goditje këndi (73’) dhe një gjuajtje nga zëvendësuesi Franco Mastantuono (89’), dhe patën disa pengesa në fund të ndeshjes, edhe pse presioni i Osasunës dukej shumë i turpshëm për ta shqetësuar Real Madridin.
Në fund të ndeshjes, vetëm hyrjet e përbashkëta të Dani Carvajal (68’), i cili u rikthye në Bernabeu dhjetë muaj pas këputjes së ligamentit të kryqëzuar, dhe të rekrutuarit argjentinas Mastantuono (18 vjeç), i dhanë një pamje interesante pjesës së dytë, përpara kartonit të kuq të marrë nga pistoni i Osasunës, Abel Bretones, në fund të ndeshjes për një ndërhyrje në shpatull dhe pa top ndaj Gonzalo Garcias (90’+4).
Who else but Kylian Mbappé scoring Madrid’s opener for 25/26 😭🤍🤍pic.twitter.com/GkGqu2fdsx
— Ema 🇫🇷 (@iluvkylian) August 19, 2025
