Aksident tragjik në Afganistan! Kamioni përplaset me autobusin dhe një motoçikletë, humbin jetën 71 persona, mes tyre edhe 13 fëmijë

AFGANISTAN- Një aksident tragjik ka ndodhur në Afganistan. Siç raportohet më shumë se 70 persona, përfshirë 17 fëmijë, u vranë në aksidentin rrugor në provincën Herat të Afganistanit perëndimor.
Aksidenti ndodhi të martën vonë në mbrëmje kur një autobus që transportonte emigrantë për në Kabul, të cilët do të deportoheshin, u përplas me një kamion dhe një motoçikletë dhe shpërtheu në flakë. Sipas zëdhënësit, numri i të vdekurve është të paktën 71.
Policia raportoi se për shkak të shpejtësisë së tepërt dhe pakujdesisë (autobusi) doli nga kursi dhe u përplas me dhunë me një kamion.
🚨🇦🇫 DEADLY BUS CRASH IN AFGHANISTAN KILLS AT LEAST 71
A bus carrying deported migrants caught fire after colliding with a truck and motorcycle in Herat province.
At least 71 people are confirmed dead.
Source: AZintel pic.twitter.com/6IfCOMz47v
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2025
