Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident tragjik në Afganistan! Kamioni përplaset me autobusin dhe një motoçikletë, humbin jetën 71 persona, mes tyre edhe 13 fëmijë
Transmetuar më 19-08-2025, 22:46

AFGANISTAN- Një aksident tragjik ka ndodhur në Afganistan. Siç raportohet më shumë se 70 persona, përfshirë 17 fëmijë, u vranë në aksidentin rrugor në provincën Herat të Afganistanit perëndimor.

Aksidenti ndodhi të martën vonë në mbrëmje kur një autobus që transportonte emigrantë për në Kabul, të cilët do të deportoheshin, u përplas me një kamion dhe një motoçikletë dhe shpërtheu në flakë. Sipas zëdhënësit, numri i të vdekurve është të paktën 71.

Policia raportoi se për shkak të shpejtësisë së tepërt dhe pakujdesisë (autobusi) doli nga kursi dhe u përplas me dhunë me një kamion.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...