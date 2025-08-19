SHBA nis anijet luftarake drejt Venezuelës

Shtetet e Bashkuara po dërgojnë tre shkatërrues me raketa të komanduara Aegis në brigjet e Venezuelës brenda 36 orëve të ardhshme, si pjesë e një operacioni për të adresuar kërcënimet nga kartelet e drogës në Amerikën Latine, sipas disa burimeve të informuara.
Anijet — USS Gravely, USS Jason Dunham dhe USS Sampson — do të shoqërohen nga rreth 4,000 marinarë. Burimet thanë se operacioni do të përfshijë gjithashtu aeroplanë spiun P-8, anije luftarake dhe të paktën një nëndetëse sulmi. Plani parashikon veprim në hapësirën ndërkombëtare ajrore dhe ujërat ndërkombëtare, kryesisht për inteligjencë dhe mbikëqyrje, megjithëse asetet mund të përdoren edhe si platformë për sulme të synuara nëse merret vendimi.
Ky veprim reflekton fokusin më të gjerë të Presidentit Donald Trump për të goditur kartelet e drogës në Amerikën Latine, të cilat janë shpallur organizata terroriste globale. Administrata e tij ka vendosur tashmë disa anije luftarake për të mbështetur sigurinë kufitare dhe luftën kundër trafikut të drogës. Karteli Sinaloa në Meksikë dhe organizata të tjera kriminale, përfshirë grupin venezuelian Tren de Aragua, u shpallën zyrtarisht organizata terroriste globale në shkurt.
Presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, reagoi ndaj këtij vendimi duke premtuar se do të mbrojë ujërat, hapësirën ajrore dhe tokën e vendit të tij, duke e përshkruar veprimin e SHBA-së si një “kërcënim nga një perandori në rënie”. Administrata Trump gjithashtu ka dyfishuar shpërblimin për arrestimin e Maduro në 50 milionë dollarë, duke e akuzuar atë për bashkëpunim me kartelet që dërgojnë kokainë të përzier me fentanyl në SHBA.
Zyrtarët amerikanë thanë se operacioni detar mund të zgjasë disa muaj, duke reflektuar një përpjekje të qëndrueshme për të kufizuar migrimin dhe për të forcuar sigurinë në rajonin jugor të Karaibeve.
