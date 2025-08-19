Vazhdon zjarri në fushën e mbetjeve në Vlorë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-08-2025, 20:36
VLORË- Një vatër zjarri është aktivizuar sërish në fushën e mbetjeve në Vlorë. Siç shihet edhe në pamje flakët po përhapen masivisht duke djegur mbeturinat që janë në këtë fushë.
Gjithashtu flaket dhe djegia e mbetjeve ka shkaktuar dhe një re tymi që është përhapur në pjesën më të madhe të qytetit. Kjo është e disata herë që vendgrumbullimi i mbetjeve në Vlorë përfshihet nga zjarri.
