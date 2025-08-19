Al Nassr i Cristiano Ronaldo-s arrin në finale pasi eleminoi Al Ittihad të Benzema

HONG KONG – Al Nassr, e udhëhequr nga Cristiano Ronaldo, pavarësisht se luajti me një lojtar më pak që nga minuta e 25-të për shkak të përjashtimit të Sadio Mané, mundi Al Ittihad të Karim Benzemas me rezultatin 2-1 dhe do të luajë në finalen e Superkupës së Arabisë Saudite që zhvillohet në Hong Kong.
Ekipi i Riadit e kapërceu pengesën e Manés që mori një karton të kuq direkt për shkeljen e portierit Yousef, pas një ndeshjeje në të cilën vetë sulmuesi senegalez hapi rezultatin me një gjuajtje madhështore nga një krosim i Marcelo Brozovic (10’), holandezi Steven Bergwijn barazoi nga një pasim i Moussa Diaby (16’).
Ekipi i trajnerit portugez Jorge Jesus nuk u shkatërrua kundër një kundërshtari që nuk arriti të përfitonte nga avantazhi i tyre numerik. Ekipi i Laurent Blanc nuk arriti ta shfrytëzonte këtë avantazh dhe, për më tepër, u kap jashtë loje nga një pasim i Cristiano Ronaldos, të cilin bashkëkombësi i tij Joao Félix e përdori për të shënuar golin e tij të parë si lojtar i Arabisë Saudite në portën e zbrazët (61’).
Ai mund ta kishte rritur edhe më shumë epërsinë e tij, por me kërkesë të VAR-it, një gol tjetër i Joao Félix u anulua për shkak të një faulli të mëparshëm nga Cristiano Ronaldo dhe shtylla parandaloi një tjetër gol nga ish-lojtari i Atléticos dhe Barcelonës.
Al Nassr, e cila u rendit e dyta në këtë turne vitin e kaluar, do të përballet me fituesin e gjysmëfinales së dytë të shtunën në finalen, e cila do të luhet këtë të mërkurë, gjithashtu në Hong Kong, midis Al Ahli dhe Al Qadisiya, të trajnuar nga Michel González.
