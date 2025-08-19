Derra me mish blu, autoritetet: Mos e konsumoni!

Në Kaliforni, gjuetarët kanë ngritur alarmin pas zbulimit të derrave të egër me mishin e kthyer në ngjyrë blu, një fenomen i çuditshëm që ka befasuar shumë banorë. Zbulimet janë raportuar në disa zona të Monterey County në Kaliforni, ku banorët kanë vënë re kafshë me ngjyrë të ndezur, duke u përpjekur të kuptonin shkakun. Sipas ekspertëve, ngjyra e pazakontë është shkaktuar nga diphacinone, një pesticid i përdorur kundër minjve. Ky kimikat, i cili është i ndaluar në Kaliforni, shkakton hemorragji të brendshme të forta dhe mund të jetë i rrezikshëm edhe për kafshët e tjera, si dre, arinj që konsumojnë kafshë të helmuara.
Autoritetet kanë paralajmëruar gjuetarët që të mos konsumojnë mish nga kafshët që tregojnë pigmentim blu dhe të raportojnë çdo rast të tillë. Ekspertët thonë se derrat e egër mund të kenë ngrënë nga këto pesticide. Ky fenomen nuk është i panjohur, në vitin 2015 u raportua për derra të egër me dhjamë blu në Morgan Hill, ndërsa një studim i vitit 2018 tregoi se rreth 8.3% e derrave të egër të testuar kishin mbetje të pesticidit anticoagulant. Për të mbrojtur kafshët e egra, në vitin 2024 Kalifornia ka ndaluar përdorimin e diphacinone, duke synuar parandalimin e helmimit të mëtejshëm të kafshëve dhe rrezikut për shëndetin publik.
