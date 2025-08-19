Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje nga tragjedia në Greqi, si u dogjën për së gjalli 3 shqiptarët në autostradë
Transmetuar më 19-08-2025, 12:46

Në kilometrin 537.5 të autostradës Egnatia në Greqi, në pikën e pagesës Iasmos, një aksident i rëndë i mori jetën tre shtetasve shqiptarë dhe la të plagosur dy të tjerë.

Sipas autoriteteve greke, një kamion u përplas me dy makina që ndodheshin të ndaluara në një radhë prej 600 metrash.

Pas goditjes, mjetet shpërthyen në flakë, duke shkaktuar karbonizimin e tre nga katër pasagjerëve në njërin prej automjeteve.

Viktimat e aksidentit tragjik janë:

Viktor Bushi, 59 vjeç, banues në Metamorfosi, Athinë

Klarenc Kaçaj, 61 vjeç, banues në Dhrapetsona, Athinë

Marianka Bushi Aliraj, 57 vjeçe

Një nga të plagosurat është Mardalena Kaçaj, 49 vjeçe, e cila ndodhej në sedilen pas drejtuesit të automjetit.

Ajo u shpëtua nga kalimtarë të rastit dhe ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.

