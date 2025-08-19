Aksident i rëndë në rrugën Pejë-Prishtinë, humbin jetën dy persona, një 19-vjeçare në gjendje të rëndë në spital (VIDEO)

KOSOVË- Një aksident i rëndë është regjistruar në fshatin Llapushnik të Drenasit. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në mbrëmje në rrugën Pejë-Prishtinë. Fatkeqësisht nga përplasja e dy mjeteve kanë humbur jetën dy persona. Viktima janë dy 46-vjeçarë të identifikuar me inicialet Sh.G. dhe A.G.
Gjithashtu është plagosur rëndë një 19-vjeçare me inicialet F.G. Ajo është dërguar me urgjencë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, QKUK dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti ndërsa mediat në Kosovë kanë publikuar poamje nga vendi i ngjarjes dhe nga dëmet e mjeteve duket që përplasja ka qene e rëndë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd