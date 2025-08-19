Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në rrugën Pejë-Prishtinë, humbin jetën dy persona, një 19-vjeçare në gjendje të rëndë në spital (VIDEO)
Transmetuar më 19-08-2025, 10:46

KOSOVË- Një aksident i rëndë është regjistruar në fshatin Llapushnik të Drenasit. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në mbrëmje në rrugën Pejë-Prishtinë. Fatkeqësisht nga përplasja e dy mjeteve kanë humbur jetën dy persona. Viktima janë dy 46-vjeçarë të identifikuar me inicialet Sh.G. dhe A.G.

Gjithashtu është plagosur rëndë një 19-vjeçare me inicialet F.G. Ajo është dërguar me urgjencë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, QKUK dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti ndërsa mediat në Kosovë kanë publikuar poamje nga vendi i ngjarjes dhe nga dëmet e mjeteve duket që përplasja ka qene e rëndë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

