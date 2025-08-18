Sherr në Festë e Birrës në Korçë! Tre të arrestuar, mes tyre edhe një punonjës i tatimeve

Tre persona, mes të cilëve një punonjës i tatimeve në Korçë, janë arrestuar pasi u përfshinë në një sherr të ndodhur gjatë Festës së Birrës që po zhvillohej në qytetin juglindor.
Sipas informacioneve, punonjësi i tatimeve i identifikuar si Aurel Mullalli, 51 vjeç dhe dy personat e tjerë që ishin së bashku me të, në gjendje të dehur janë konfliktuar me një vajzë dhe një djalë që ishin punonjës tek njëra prej stendave të aktivitetit. Raporothet se ata janë konfliktuar duke përdorur edhe dhunë fizike, ndërsa më pas kanë kundërshtuar me forcë edhe punonjësit e policisë gjatë shoqërimit.
Përveç 3 të arrestuarve, policia bën me dije se nisi procedimi edhe për 7 persona të tjerë, shokë të tre të arresuarve, të cilët janë përpjekur të pengojnë forcat e policisë për të shoqëruar 3 personat në fjalë.
