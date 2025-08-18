Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E rëndë në Korçë, burri humb jetën menjëherë pas vizitës në klinikën dentare
Transmetuar më 18-08-2025, 21:41

Korçë, Devoll – Vdes 59-vjeçari pas trajtimit dentar, policia shoqëron mjekun

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Progër, Devoll, ku një 59-vjeçar humbi jetën pak pasi kishte marrë shërbim dentar.

Rreth orës 18:10, shtetasi Sh. D., 59 vjeç, banues në Progër, u transportua nga urgjenca e spitalit pa shenja jete.

Sipas Policisë, në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja dhune.

Më herët, rreth orës 17:00, ai kishte qenë për vizitë dhe trajtim në një klinikë dentare, ku ishte mjekuar nga dentisti B. L., 36 vjeç.

Shërbimet e Komisariatit të Devollit kanë shoqëruar dentistin për t’u marrë në pyetje lidhur me rastin.

Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të humbjes së jetës së 59-vjeçarit. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

