E rëndë në Korçë, burri humb jetën menjëherë pas vizitës në klinikën dentare

Korçë, Devoll – Vdes 59-vjeçari pas trajtimit dentar, policia shoqëron mjekun
Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Progër, Devoll, ku një 59-vjeçar humbi jetën pak pasi kishte marrë shërbim dentar.
Rreth orës 18:10, shtetasi Sh. D., 59 vjeç, banues në Progër, u transportua nga urgjenca e spitalit pa shenja jete.
Sipas Policisë, në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja dhune.
Më herët, rreth orës 17:00, ai kishte qenë për vizitë dhe trajtim në një klinikë dentare, ku ishte mjekuar nga dentisti B. L., 36 vjeç.
Shërbimet e Komisariatit të Devollit kanë shoqëruar dentistin për t’u marrë në pyetje lidhur me rastin.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të humbjes së jetës së 59-vjeçarit. /noa.al
