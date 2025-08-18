‘Dukesh fantastik me atë kostum’!

SHBA- Volodymyr Zelenskyy është komplimentuar për kostumin që ka veshur në Zyrën Ovale.Takimi deri më tani ka qenë më i natyrshëm se herën e fundit, me udhëheqësit që duket se po shkojnë shumë më mirë me njëri-tjetrin dhe udhëheqësin ukrainas që shkoi deri aty sa bëri shaka para medias së mbledhur.
Gazetari Brian Glenn, i cili e pyeti Zelenskyy-n nëse nuk mbante veshur kostum në shkurt, i tha udhëheqësit ukrainas: "Dukesh shkëlqyeshëm me atë kostum".
Për të cilën Trump tha: “Thashë të njëjtën gjë”, duke theksuar se Glenn e kishte sulmuar Zelenskyy-n herën e fundit. Në përgjigje, Zelenskyy tha: “E mbaj mend këtë”, dhe bëri shaka se Glenn kishte veshur të njëjtin kostum si herën e fundit: “Unë ndërrova, ti jo”.
Në përgjigje të pyetjes së Glenn, Zelenskyy konfirmoi se do të mbante zgjedhje kur të ishte në gjendje.
