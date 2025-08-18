I riu i merr jetën gruas që njohu: E hoqa qafe se po fliste keq për mua te miqtë e mi!

“E vrava sepse fliste keq për mua tek shokët e mi” – Rrëfimi tronditës i autorit të vrasjes në Halandri
Një krim i rëndë ndodhi mesditën e së hënës, më 18 gusht, në zonën e Halandrit, Athinë, ku një grua 47-vjeçare u vra me thikë nga një 28-vjeçar.
Si ndodhi ngjarja
Sipas dëshmitarëve, viktima u ndoq nga i riu me thikë dhe u godit me dhjetëra herë, duke mbetur e pajetë në hyrje të pallatit ku banonte, në rrugën Stratigou Roumpesi. Në vendngjarje mbërritën menjëherë forcat e shumta të policisë, pas telefonatës së një banoreje të zonës, e cila dëgjoi viktimën të thërriste për ndihmë: “Zonja Roula, ndihmë, mban thikë!”
Banorja, e tmerruar, lajmëroi policinë në numrin 100, por ndërkohë dëgjoi britmat e gruas që po sulmohej. Kur policia mbërriti, viktima gjendej në një pellg gjaku, me plagë të shumta nga thika.
Në kontrollin ndaj autorit, i cili u arrestua menjëherë, u gjetën dy thika të përdorura në krim.
Deklarata e autorit të akuzuar
Sipas burimeve të policisë, 28-vjeçari ka pranuar krimin, duke thënë: “E vrava sepse më fliste keq tek shokët e mi.”
Ai ka pohuar se e njihte viktimën prej disa kohësh, pasi të dy takoheshin tek supa e kuzhinës sociale, ku merrnin ushqim për shkak të vështirësive ekonomike.
Sipas dëshmisë së tij, së fundmi viktima e kishte “fyer dhe përgojuar tek miqtë e tij”, duke bërë që ata ta përjashtonin nga rrjetet sociale. Kjo, sipas tij, e ka shtyrë drejt vrasjes.
E kaluara e viktimës dhe paralajmërimet
Rezulton se viktima kishte shkuar më 19 mars në Komisariatin e Halandrit për të denoncuar se 28-vjeçari e përndiqte dhe e shqetësonte.
Sipas burimeve policore, gruaja e kishte përmendur si shqetësim faktin që e takonte tek supat sociale dhe se ai e ngacmonte.
Megjithatë, në atë kohë ajo nuk kishte përmendur një vepër të qartë penale që të mund të sillte veprim automatik të policisë. Autoritetet i kishin bërë vetëm paralajmërim të riut që të mos e afronte.
Hetimet
Çështja po hetohet nga Drejtoria e Krimeve të Rënda të Veriut të Atikës, ndërkohë që ekspertët po shqyrtojnë edhe mundësinë që autori të ketë probleme të shëndetit mendor. /noa.al
