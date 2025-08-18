Tragjedia rrugore në Greqi, emrat e shqiptarëve që humbën jetën pasi ktheheshin nga dasma

Tragjedi në Greqi – Automjeti përfshihet nga flakët pas përplasjes me kamion, humbin jetën 3 shqiptarë
Një aksident i rëndë u regjistrua rreth orës 13:00 të së dielës, në autostradën Egnatia, pranë Komotinisë, afër pikës së pagesës në Iasmos, ku tre shtetas shqiptarë humbën jetën dhe disa të tjerë mbetën të plagosur pasi u përplasën me një kamion. Shoferi bullgar i kamionit është plagosur rëndë.
Pasagjerët e dy automjeteve kishin udhëtuar nga Epiri në Evros për të marrë pjesë në një dasmë. Aksidenti ndodhi gjatë udhëtimit të tyre të kthimit.
Në automjetin e përparmë ndodheshin të afërm të grekëve, shoferi 36-vjeçar, pasagjeri 28-vjeçar dhe dy djem të moshës 4 dhe 5 vjeç që jetojnë në Athinë. Sipas ERT, ata kishin udhëtuar për në Evros për një dasmë dhe po ktheheshin kur ndodhi aksidenti i tmerrshëm.
Sipas informacioneve zyrtare, një kamion u përplas me dy automjete, të cilat kishin ulur shpejtësinë për shkak të radhës së krijuar në pikën e taksave.
Përplasja shkaktoi një zjarr masiv, i cili përfshiu automjetet dhe tokën bujqësore përreth.
Viktimat dhe të plagosurit
Në automjetin e parë, flakët u morën jetën tre pasagjerëve shqiptarë:
Viktor Bushi, 59 vjeç, banues në Metamorfosi, Athinë
Klarenc Kacaj, 61 vjeç, banues në Dhrapecona, Athinë
Marianka Bushi Aliraj, 57 vjeçe
Ndërsa Mardalena Kaçaj, 49 vjeçe, e cila ndodhej në sediljen pas shoferit, u shpëtua nga kalimtarët dhe ndodhet në spital në gjendje kritike.
Gjendja e të tjerëve
Shoferi i kamionit u plagos rëndë, ndërsa në automjetin e tretë, ku ndodheshin katër persona të tjerë, raportohen vetëm lëndime të lehta.
Autoritetet greke bënë me dije se hetimet po vazhdojnë për të sqaruar shkaqet e aksidentit, ndërsa zjarrfikësit u angazhuan për shuarjen e flakëve që përhapeshin me shpejtësi në zonën përreth. /noa.al
