Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zelenskyy mbërrin në Shtëpinë e Bardhë, pritet nga Donald Trump
Transmetuar më 18-08-2025, 19:30

SHBA- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë, ku u prit nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump. Dyshja shtrëngojnë duart përpara se të futen brenda në Shtëpinë e Bardhë për bisedimet e tyre të shumëpritura për t’i dhënë fund luftës me Rusin.

Zelenskyy do të ulet në Zyren Ovale së bashku me Donald Trump dhe JD Vance, duke shpresuar të shmangë përsëritjen e incidentit të papritur të shkurtit. Siç shihet edhe në pamje Trump në një moment vendosi dorën rreth shpatullave të Zelenskyy përpara se të hynin brenda në ndërtesë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...