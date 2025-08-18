Zelenskyy mbërrin në Shtëpinë e Bardhë, pritet nga Donald Trump

SHBA- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka mbërritur në Shtëpinë e Bardhë, ku u prit nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump. Dyshja shtrëngojnë duart përpara se të futen brenda në Shtëpinë e Bardhë për bisedimet e tyre të shumëpritura për t’i dhënë fund luftës me Rusin.
Zelenskyy do të ulet në Zyren Ovale së bashku me Donald Trump dhe JD Vance, duke shpresuar të shmangë përsëritjen e incidentit të papritur të shkurtit. Siç shihet edhe në pamje Trump në një moment vendosi dorën rreth shpatullave të Zelenskyy përpara se të hynin brenda në ndërtesë.
