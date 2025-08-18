Gjendet pa shenja jete në banesë një 37-vjeçar

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Këlcyrë ku një 37-vjeçar është gjendur pa shenja jete në banesën e dajës së tij.
Dyshohet se viktima është vetëvrarë me armë zjarri pistoletë.
Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e rrethanave të rastit.
Njoftim i Policisë:
Mbrëmjen e djeshme, është gjetur pa shenja jete, në banesën e dajës së tij, shtetasi A. S., 37 vjeç, i cili dyshohet se është vetëvrarë me armë zjarri pistoletë. Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e rrethanave të rastit.
