Gjendet pa shenja jete në banesë një 37-vjeçar
Transmetuar më 18-08-2025, 13:58

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Këlcyrë ku një 37-vjeçar është gjendur pa shenja jete në banesën e dajës së tij.

Dyshohet se viktima është vetëvrarë me armë zjarri pistoletë.

Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e rrethanave të rastit.

Njoftim i Policisë:

Mbrëmjen e djeshme, është gjetur pa shenja jete, në banesën e dajës së tij, shtetasi A. S., 37 vjeç, i cili dyshohet se është vetëvrarë me armë zjarri pistoletë. Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e rrethanave të rastit.

