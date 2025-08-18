Aksidenti tragjik në aksin Shkodër–Lezhë, policia: U përfshinë një kamion dhe dy makina, një i vdekur, tre të plagosur

Policia e Shkodrës jep informacion për aksidentin tyragjik që ndodhi në aksin Shkodër-Lezhë. Sipas policisë, në aksident u përfshinë tre automjete. Për pasojë humbi jetën Altin Luli e tre të tjerë janë në spital.
Shkodër, 18 gusht 2025
Rreth orës 12:10, në aksin rrugor Shkodër–Lezhë, një kamion me drejtues H. Sh. është përplasur me dy automjete: një me drejtues A. L. dhe një tjetër me drejtuese A. H..
Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën A.L. ndërsa tre të tjerë janë të plagosur dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, për të përcaktuar shkakun dhe përgjegjësitë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
