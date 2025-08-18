Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidenti tragjik në aksin Shkodër–Lezhë, policia: U përfshinë një kamion dhe dy makina, një i vdekur, tre të plagosur
Transmetuar më 18-08-2025, 13:10

Policia e Shkodrës jep informacion për aksidentin tyragjik që ndodhi në aksin Shkodër-Lezhë. Sipas policisë, në aksident u përfshinë tre automjete. Për pasojë humbi jetën Altin Luli e tre të tjerë janë në spital.

Shkodër, 18 gusht 2025

Rreth orës 12:10, në aksin rrugor Shkodër–Lezhë, një kamion me drejtues H. Sh. është përplasur me dy automjete: një me drejtues A. L. dhe një tjetër me drejtuese A. H..

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën A.L. ndërsa tre të tjerë janë të plagosur dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, për të përcaktuar shkakun dhe përgjegjësitë.

