Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vodhën një tabakino gjatë natës, arrestohen dy 18-vjeçarë kosovarë
Transmetuar më 18-08-2025, 12:43

LEZHË- Dy 18-vjeçarë nga Kosova janë vënë në pranga teksa tentonin të arratiseshin drejt Malit të Zi pasi kryen një vjedhje. Mësohet se të rinjtë gjatë natës kanë vjedhur një tabakino në aksin Milot-Lezhë.

Sipas policisë të rinjtë kanë marrë produkte të ndryshme dhe janë larguar me mjet. Ata u kapën ndërsa mjeti i përdor është sekuestruar. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë Lezhë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Vodhën në një tabakino, gjatë natës, identifikohen, kapen dhe vihen në pranga disa orë pas vjedhjes, 2 shtetas kosovarë. Ata u lokalizuan nga shërbimet e Policisë, gjatë kohës që po tentonin të largoheshin drejt Malit të Zi, me automjetin që kanë përdorur për të kryer vjedhjen. Sekuestrohet automjeti. Falë reagimit në kohë dhe veprimeve të shpejta e profesionale të shërbimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë, pas njoftimit të marrë dje, për vjedhje në një tabakino, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi i 2 autorëve të dyshuar të vjedhjes, shtetasve:

A. S., 18 vjeç dhe T. I., 18 vjeç, të dy banues në Kosovë. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas, gjatë natës, kanë vjedhur produkte të ndryshme në një tabakino në aksin rrugor “Milot-Lezhë” dhe më pas kanë tentuar të largohen me automjet, drejt Malit të Zi. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...