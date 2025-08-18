Aksidentohen tre turistë në Ksamil, motori humb kontrollin dhe përplaset me këmbësorin (VIDEO)

KSAMIL- Një aksident është regjituar pas pas mesnate në Ksamil. Mësohet se aksidenti ka ndodhur rreth orës 01:10 në hyrje të Ksamilit. Nga aksidenti janë plagosur tre persona. Mësohet se ata të gjithë janë turistë.
Shoferi turk, Deyvi Varon teksa drejtonte motorin e tij ka humbur kontrollin duke u futur në trotuar. Motomjeti më pas ka përplasur një këmbësor, italianin Salvatore Caruso. I plagousri mbeti edhe pasagjeri Mert Faro. Ky i fundit dyshohet se ka thyer këmbën. Të plagosurit u transportuan për mjekim në Spitalin e Sarandës, ndërsa fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën.
