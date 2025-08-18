Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidentohen tre turistë në Ksamil, motori humb kontrollin dhe përplaset me këmbësorin (VIDEO)
Transmetuar më 18-08-2025, 12:09

KSAMIL- Një aksident është regjituar pas pas mesnate në Ksamil. Mësohet se aksidenti ka ndodhur rreth orës 01:10 në hyrje të Ksamilit. Nga aksidenti janë plagosur tre persona. Mësohet se ata të gjithë janë turistë.

Shoferi turk, Deyvi Varon teksa drejtonte motorin e tij ka humbur kontrollin duke u futur në trotuar. Motomjeti më pas ka përplasur një këmbësor, italianin Salvatore Caruso. I plagousri mbeti edhe pasagjeri Mert Faro. Ky i fundit dyshohet se ka thyer këmbën. Të plagosurit u transportuan për mjekim në Spitalin e Sarandës, ndërsa fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

