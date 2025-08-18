Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sulme ruse në Kharkiv/ Humbin jetën tre persona, mes tyre edhe një fëmijë 1-vjeçar, plagosen 17 të tjerë (VIDEO)
Transmetuar më 18-08-2025, 10:42

RUSI- Tre persona u vranë në një bastisje ruse që u zhvillua të dielën në Kharkiv teksa negociatat për t’i dhënë fund luftës po intensifikohen. Midis të vdekurve ishte një fëmijë 1-vjeçar. Kryetari i bashkisë së Kharkiv, Ihor Terekhov ka bërë me dije se 17 persona kanë mbetur të plagosur.

"Tre persona kanë vdekur, përfshirë një fëmijë të vogël. 17 persona të tjerë u plagosën, përfshirë gjashtë fëmijë", tha Terekhov në një postim në Telegram.

Një zjarr shpërtheu në një pallat apartamentesh si pasojë e sulmit me dron. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë objektet nën flakë ndërsa dëgjohen sirena. Personat që nuk kanë marrë dëmtime kanë dalë jashtë ndërsa ndihma mjekësore ka tranportuar të plagosurit në s[ital. Ministria e Mbrojtjes në Moskë raportoi se sistemet e mbrojtjes ajrore të Rusisë shkatërruan gjithsej 23 mjete ajrore pa pilot ukrainase gjatë natës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

