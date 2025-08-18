Autobusi me 54 pasagjerë bie në lumë, një i vdekur, 44 të zhdukur, 9 të mbijetuar në spital

BENIN- Një person ka vdekur dhe 44 të tjerë rezultojnë zyrtarisht të zhdukur në Beninin qendror pasi një autobus ra në lumin Oueme. Lajmin e njoftoi ministri i Brendshëm i vendit të Afrikës Perëndimore, Alassane Seydou.
Ministri Seydou shpjegoi se shoferi i autobusit, i cili po udhëtonte nga Lome në Niamey, humbi kontrollin e automjetit dhe u përplas me kangjellat mbrojtëse të një ure. Më pas mjeti ka rënë në ujë.
Në autobus ishin 54 persona ndërsa numri zyrtar deri më tani është për një person të vdekur. 44 persona të tjerë ende nuk janë gjetur. Nëntë të mbijetuar u dërguan në një spital në Save dhe po trajtohen në gjendje të qëndrueshme. Ministri Seydou siguroi se po përdoren të gjitha mjetet e disponueshme për të gjetur të zhdukurit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd