La Liga/ Atletico Madrid humbet debutimin, Getafe fiton jashtë fushe

SPANJE – Sezoni i ri i Atlético Madrid në La Liga filloi me një humbje 2-1 ndaj Espanyol, duke i lënë ata tre pikë pas Barcelonës. Julian Alvarez, sulmuesi i zakonshëm, i dha bardhekuqve epërsinë në minutën e 37-të, por Rubio (73’) dhe Milla, i cili shënoi golin e fitores në minutën e 84-të, u rikuperuan.
Ndërkohë, Athletic Bilbao bëri një debutim fitues, duke mposhtur Sevillan 3-2 falë golave nga Nico Williams (penallti në minutën e 36-të), Sannadi (43’) dhe Navarro (81’). Getafe gjithashtu luajti mirë, duke mposhtur Celta Vigon 2-0.
Espanjol-Atletico Madrid 2-1
Atletico Madridi i ri i Cholo Simeones (dhe Ruggeri dhe Raspadori) patën një nisje të tmerrshme: Espanyol fitoi debutimin e tyre dhe u rikthye nga disavantazhi për të mposhtur 2-1 bardhekuqtë. Trajneri argjentinas e vendosi menjëherë ish-lojtarin e Atalantës në pozicionin e mbrojtësit të krahut në një formacion 4-2-3-1, dhe fushata e bardhebluve në Ligë dukej se nisi me sukses: goditja e dënimit e Julian Alvarez me të djathtën, e cila e dërgoi topin në cepin e sipërm të portës në minutën e 37-të.
Në pjesën e dytë, argjentinasi goditi shtyllën, duke humbur mundësinë për të dyfishuar epërsinë dhe për të vulosur fitoren. Dhjetë minuta më vonë, Simeone e theu barazimin duke futur në lojë Griezmann dhe Giacomo Raspadori, i cili po debutonte për skuadrën spanjole. Pesë minuta më vonë, megjithatë, erdhi goli i barazimit: goditja e dënimit e Expositos gjeti Rubion në zonë, i cili barazoi rezultatin me një gjuajtje nga afër.
Dhe pikërisht kur gjërat dukeshin se po shkonin keq për Simeonen dhe Atléticon, gjërat u përkeqësuan edhe më shumë: në minutën e 84-të, Milla shënoi me kokë pas krosit të El Hilalit nga e djathta, gjë që rezultoi në një goditje të pandalshme për Oblakun, duke e bërë rezultatin 2-1 për katalanasit.
Atlético provoi gjithçka në minutat e fundit, por nuk mundi të gjente golin e barazimit: ata u eliminuan menjëherë, duke qenë tre pikë prapa Barcelonës (dhe potencialisht Real Madridit, i cili luan të martën). Një fillim jo i mirë për "italianët" Raspadori dhe Ruggeri.
Athletic Bilbao-Seville 3-2
Athletic Bilbao fitoi një debutim sensacional 3-2 kundër Seviljes: gjithçka ndodhi në San Mamés. Baskët kaluan në epërsi në minutën e 36-të me një penallti nga Nico Williams, një përfundim i akullt nga pika e bardhë. Shtatë minuta më vonë, kthesa e slalomit e golashënuesit u shndërrua në një asist për Sannadi, i cili dyfishoi epërsinë nga afërsia.
Megjithatë, në orën e fundit, goditja e mrekullueshme e Lukebakios me të majtën i riktheu andaluzianët në lojë dhe ata barazuan në minutën e 72-të falë Agoume: dy gola fitues me të majtën që barazuan rezultatin. Megjithatë, në minutën e 81-të, një Nico Williams i tërbuar gjeti asistin e tij të dytë, duke depërtuar në të djathtë, por devijimi i Navarros rezultoi fitues.
Celta Vigo-Getafe 0-2
Getafe gjithashtu pati një nisje të mirë, duke mposhtur Balaidos dhe duke mposhtur Celtën 2-0. Pjesa e dytë doli vendimtare, pas një pjese të parë pa gola dhe me pak raste. Liso e theu barazimin në minutën e 47-të, duke përfituar nga një asist nga Uche, i cili më pas dyfishoi epërsinë në minutën e 72-të. Megjithatë, skuadra e Vigos mbeti në telashe pas gabimit të Iago Aspas në 45 minutat e para të lojës që i la ata 0-0.
