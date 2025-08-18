Milan e nis me fitore garën për Kupën e Italisë

ITALI – Mision i kryer për Milanin në raundin e 1/32 të Kupës së Italisë, me kuqezinjtë që mposhtën Barin 2-0 për të siguruar një vend në raundin e 1/32-ave.
Në San Siro, pas një nisjeje të ashpër nga skuadra puliane, Milanit iu desh një çerek ore për të rikuperuar lojën, duke marrë epërsinë në minutën e 14-të me një goditje me kokë nga Leao, i cili u detyrua të tërhiqej për shkak të dhimbjes në pulpë disa minuta më vonë.
Traversa i mohoi Pulisicit mundësinë për të dyfishuar epërsinë e tij në pjesën e parë, por amerikani më pas gjeti rrjetën në fillim të pjesës së dytë për ta bërë rezultatin 2-0 (48′), duke eliminuar Galletti-n.
Në minutën e 66-të, San Siro u gjallërua me futjen e Luka Modric në vend të Riccit, me një ovacion në këmbë për kroatin, i cili hyri gjithashtu së bashku me lojtarët e rinj Jashari dhe Musah.
Ish-lojtari i Real Madridit menjëherë provoi, duke gjuajtur pas një goditjeje të dyfishtë ndaj Dickmann, duke i dhënë Meazzas një ndjenjë shprese të rreme.
Kuqezinjtë e mbajtën ndeshjen nën kontroll, duke provuar opsione të ndryshme, shpesh duke kaluar nëpër këmbët e Jasharit dhe Modric (me kroatin që ishte bujar në minutën e 89-të, duke kaluar në qendër në vend që të gjuante).
Por pas katër minutash të kohës shtesë pa ngjarje, Milani ishte ai që buzëqeshi, siç pritej, duke rezervuar një vend në raundin e 32-shave, ku do të përballej me Leccen e Di Francescos, e cila eliminoi Juve Stabian.
