Përfshihet nga flakët një servis automjetesh në Patos

PATOS- Një zjarr ka shpërthyer mbasditen e sotme në një servis automjetesh në Patos. Konkretisht ngjarja ka ndodhur pranë vendit të quajtur, “Kthesa e Patosit”. Siç shihet edhe në pamje flakët janë përhapur masivisht dhe tymi ka mbuluar gjithë zonën.
Fatmirësisht deri më tani nuk raportohet për persona të plagosur, por vetëm dëme materiale. Ndërkohë në vendin e ngjarjes ka mbërritur ekipi i zjarrfikësve të Patosit për të bërë të mundur shuarjen e flakëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd