100 vjet burg! Dadoja e pashpirt punësohej për të mbajtur fëmijë, ia çonte të dashurit për të shuar epshet!

SHBA, San Diego – Dadoja dënohet me 100 vite burg për abuzim ndaj vajzave të mitura. Zyra e Prokurorit të Qarkut San Diego bëri të ditur se Brittney Lyon, 31 vjeç, është dënuar me 100 vite burgim të përjetshëm, pasi u shpall fajtore për sigurimin e të paktën katër vajzave të mitura që partneri i saj do të abuzonte seksualisht, si dhe për pjesëmarrjen e saj në abuzime.
Samuel Cabrera, partneri i saj, u dënua më herët me tetë burgime të përjetshme pa lirim me kusht, pas një procesi gjyqësor të zhvilluar në vitin 2019.
Viktimat ishin vajza të moshës 3 deri në 7 vjeç, dy prej tyre me autizëm dhe një pa mundësi për të folur. Lyon pranoi fajësinë për katër akuza të rënda për abuzim seksual, si dhe për rrëmbim dhe hyrje të paligjshme në banesë.
Ngjarja doli në dritë në vitin 2016, kur një 7-vjeçare i tregoi nënës se nuk donte më të qëndronte me Lyon. Hetimet zbuluan se në makinën e Cabrera-s ndodheshin gjashtë hard disqe me qindra video të abuzimeve, ku fëmijët shpesh ishin droguar ose keqtrajtuar me brutalitet. Gjithashtu u gjetën dhjetëra video të filmuara fshehurazi nga Lyon në dhoma zhveshjeje, tualete dhe ambiente të tjera publike.
Çështja u zbulua në vitin 2016, kur një vajzë 7-vjeçare i tregoi nënës për ngjarjen.
Sipas vendimit, edhe pse dadoja u dënua me 100 vite burg, ajo ka të drejtë të kërkojë lirim me kusht kur të mbushë 50 vjeç, pra pas të paktën 28 vitesh.
“Ky është një dënim i drejtë që i jep fund një kapitulli të neveritshëm, i cili shkatërroi pafajësinë e fëmijëve dhe tronditi familje në San Diego County”, u shpreh Prokurorja e Qarkut, Summer Stephan. /noa.al
