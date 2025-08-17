Shkodër – I moshuari gjendet i pajetë në banesën e tij, dyshohet përdorimi i armës së gjahut

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-08-2025, 13:14
Malësi e Madhe – 81-vjeçari dyshohet se i dha fund jetës me armë gjahu
Rreth orës 03:25 të mëngjesit, në fshatin Gruemirë, Malësi e Madhe, është gjetur i pajetë në banesën e tij shtetasi A. J., 81 vjeç.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se i moshuari ka kryer vetëvrasje me armë gjahu.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. /noa.al
