Shkodër – I moshuari gjendet i pajetë në banesën e tij, dyshohet përdorimi i armës së gjahut
Transmetuar më 17-08-2025, 13:14

Malësi e Madhe – 81-vjeçari dyshohet se i dha fund jetës me armë gjahu

Rreth orës 03:25 të mëngjesit, në fshatin Gruemirë, Malësi e Madhe, është gjetur i pajetë në banesën e tij shtetasi A. J., 81 vjeç.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se i moshuari ka kryer vetëvrasje me armë gjahu.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. /noa.al

