Durrës – Konflikt në rrugë, 25-vjeçari plagos me sende të forta një shtetas: viktima në Traumë

Durrës – 25-vjeçari arrestohet pas plagosjes së rëndë me sende të forta
Një konflikt i çastit ka përfunduar me dhunë në lagjen nr. 14, Durrës, ku një 25-vjeçar ka goditur rëndë me sende të forta një shtetas tjetër.
Policia njofton se, pas marrjes së informacionit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës organizuan punën dhe arritën të identifikojnë, kapin dhe shoqërojnë autorin e dyshuar.
Në përfundim të veprimeve hetimore, u arrestua në flagrancë Kristo Domi, 25 vjeç, banues në Durrës, i cili ishte konfliktuar për motive të dobëta me shtetasin Gëzim Muka.
Ky i fundit ka marrë dëmtime në kokë dhe, pas trajtimit fillestar në Spitalin Rajonal Durrës, është transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, për mjekim të specializuar.
Materialet procedurale do t’i referohen Prokurorisë së Durrësit, për veprën penale “Plagosje e rëndë me dashje”. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd